Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций возле ОП
В акции протеста возле Офиса президента приняли участие около четырех тысяч людей. "Национальный корпус", который накануне созвал митинг, анонсировал продолжение протестов.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В партии утверждают, что участники акции протестовали против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, организованных властью.
"За полторы недели провели более ста обысков. Это дело, которое касается далеко не только Национального корпуса, или только ветеранов или членов патриотических организаций", - сказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий во время своего выступления.
В то же время по его словам, полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.
Он также отметил, что власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям.
"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро”, - заявил Белецкий.
Напомним, сегодня, 14 августа, "Национальный корпус" провел акцию под офисом президента в ходе которой произошли столкновения с полицией.
Отметить, в результате столкновений пострадали восемь правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщало РБК-Украина, 7августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.