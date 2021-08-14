Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций возле ОП

В акции протеста возле Офиса президента приняли участие около четырех тысяч людей. "Национальный корпус", который накануне созвал митинг, анонсировал продолжение протестов.

В партии утверждают, что участники акции протестовали против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, организованных властью.

"За полторы недели провели более ста обысков. Это дело, которое касается далеко не только Национального корпуса, или только ветеранов или членов патриотических организаций", - сказал лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий во время своего выступления.

В то же время по его словам, полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.

Он также отметил, что власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям.

"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро”, - заявил Белецкий.