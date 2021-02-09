Нацкомиссия регулирования транспорта создаст прозрачные правила игры на рынке перевозок, - эксперт

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

"Мы стоим на пороге принятия двух законопроєктів, которые наверняка определят правила игры, по крайней мере в главном транспортном кластере Украины, а именно железной дороги. Это закон о Национальной комиссии регулирования транспорта и закон о железнодорожном транспорте. И тут очень хотелось бы, чтобы те наработки, которые есть в проекте Национальной стратегии-2030, нашли свое отражение в этих законопроектах", - сказал Вовк.

По его словам, на сегодня существуют финансовые дисбалансы в инфраструктурной отрасли, которые нужно менять, чтобы отрасль имела возможности быстрее развиваться.

"Те транспортные сборы, которые сегодня платит украинский бизнес, они не являются транспортными сборами. Они де-факто являются транспортными налогами, которые за деньги из государственных монополий просто перекачиваются в государственный бюджет. Нам нужно менять этот подход. Я думаю, что нам нужно привлекать Минфин для этого. Механизм очень прост: средства, которые работают в транспорте, должны работать на восстановление транспорта и на экономический эффект", - считает Вовк.

Он также отметил: инвестиции в развитие железной дороги будут иметь существенный экономический эффект для страны, особенно в нынешние кризисные времена.

"Именно в кризисные времена - это оптимальный период для стимулирования внутреннего спроса и создания рабочих мест через бюджетные инфраструктурные программы. Если смотреть буквально последние макроэкономические наработки в этом направлении, то коэффициент и мультипликатор, который существует в мире, сегодня составляет около 3,4, то есть, каждый доллар, вложенный в инфраструктурные проекты, приносит около 3,4 долл. экономики страны. В Украине, если смотреть по прошлому году, этот показатель немного превышает 2", - пояснил Вовк.