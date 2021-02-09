ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацкомиссия регулирования транспорта создаст прозрачные правила игры на рынке перевозок, - эксперт

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 12:34
Нацкомиссия регулирования транспорта создаст прозрачные правила игры на рынке перевозок, - эксперт Фото: железная дорога (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Создание Нацкомиссии по регулированию транспорта обеспечит прозрачные правила игры для всех участников рынка железнодорожных перевозок.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры".

"Мы стоим на пороге принятия двух законопроєктів, которые наверняка определят правила игры, по крайней мере в главном транспортном кластере Украины, а именно железной дороги. Это закон о Национальной комиссии регулирования транспорта и закон о железнодорожном транспорте. И тут очень хотелось бы, чтобы те наработки, которые есть в проекте Национальной стратегии-2030, нашли свое отражение в этих законопроектах", - сказал Вовк.

По его словам, на сегодня существуют финансовые дисбалансы в инфраструктурной отрасли, которые нужно менять, чтобы отрасль имела возможности быстрее развиваться.

"Те транспортные сборы, которые сегодня платит украинский бизнес, они не являются транспортными сборами. Они де-факто являются транспортными налогами, которые за деньги из государственных монополий просто перекачиваются в государственный бюджет. Нам нужно менять этот подход. Я думаю, что нам нужно привлекать Минфин для этого. Механизм очень прост: средства, которые работают в транспорте, должны работать на восстановление транспорта и на экономический эффект", - считает Вовк.

Он также отметил: инвестиции в развитие железной дороги будут иметь существенный экономический эффект для страны, особенно в нынешние кризисные времена.

"Именно в кризисные времена - это оптимальный период для стимулирования внутреннего спроса и создания рабочих мест через бюджетные инфраструктурные программы. Если смотреть буквально последние макроэкономические наработки в этом направлении, то коэффициент и мультипликатор, который существует в мире, сегодня составляет около 3,4, то есть, каждый доллар, вложенный в инфраструктурные проекты, приносит около 3,4 долл. экономики страны. В Украине, если смотреть по прошлому году, этот показатель немного превышает 2", - пояснил Вовк.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

В Верховной раде зарегистрирован соответствующий законопроект - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927).

Ранее народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко выразил уверенность, что создание отраслевого регулятора в сфере транспортных перевозок обеспечит прозрачное и справедливое тарифообразование, и повысит инвестиционную привлекательность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт транспорт перевозки Укрзализныця
NEWS
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной