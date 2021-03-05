В Национальной экономической стратегии заложили удвоение ВВП и значительный рост экспорта

Если реализовать большинство инициатив Национальной экономической стратегии, реальный ВВП Украины может вырасти более чем в три раза. В целевые индикаторы документа, при этом, заложили наиболее реалистичный прогноз относительно этого показателя в условиях мирового экономического кризиса.

"В официальном документе сейчас отмечено более осторожный прогноз - формулировка "не менее чем в два раза" (рост реального ВВП страны на десятый год реализации Стратегии, - ред.) означает, что показатель роста может быть выше. Почему так? Во-первых, было бы немного инфантильно в условиях пандемии и мирового "коронакризиса", в стране, в которой в перспективе 30 лет экономика не только не росла, но и падала, закладывать слишком амбициозные цели... Это не отменяет того, что все стейкхолдеры, участники процесса, бизнесмены и чиновники должны стремиться к сверхбыстрому роста экономики страны и "выполнению пятилетки за три года". Даже удвоение реального ВВП за 10 лет означает 7% ежегодного роста экономики. Это довольно существенный показатель", - подчеркнул Криволап.

Он также отметил, что анализ международных практик показывает, что после экономического кризиса 2008 года всего около 10 странам в мире удавалось удвоить свой реальный ВВП.

По словам эксперта, в НЭС-2030 заложены и целевой показатель по росту объемов экспорта в 150 млрд долларов.

"Как правило, в странах со сходной структурой экономики, как в Украине, экспорт составляет от 40 до 60% ВВП. Заложенный в НЭС-2030 целевой индикатор - не менее 50% от минимальной планки роста ВВП на десятый год ее имплементации", - отметил Криволап.

В то же время директор Центра экономического восстановления подчеркнул, что в дальнейшем работа над имплементацией стратегии будет проводиться, в частности, в Верховной раде путем принятия законопроектов для реализации инициатив документа.