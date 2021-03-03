Национализации "Мотор Сичи" станет "черной" страницей в инвестиционной истории Украины, - эксперт

Украинское законодательство не содержит механизма национализации частных компаний, которые ранее были приватизированы и находятся в частной собственности. Решение парламента о национализации "Мотор Сичи" станет "черной" страницей инвестиционной истории Украины с далеко идущими негативными последствиями.

Об этом заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление спикера Верховной рады Давида Арахамии о подготовке к внесению в парламент законопроекта о национализации предприятия.

"Украинское законодательство не предполагает национализации компаний и не содержит такого механизма. Существует серьезная юридическая коллизия в сфере транзакций с акциями частных компаний, имеющих значительную политическую или стратегическую важность. Любой юрист скажет: невозможно отменить приватизацию предприятия без значительного правового, экономического или политического ущерба для государства Украина", - сказал эксперт.

По его мнению, решение о национализации "Мотор Сич" даже путем принятия отдельного закона лишь усилит позиции китайских инвесторов украинской компании в международном арбитраже, поскольку спорной с точки зрения права национализацией Украина лишь завершит "противозаконную экспроприацию актива" инвесторов из КНР.

Он также отмечает, что сейчас для принятия парламентом разрабатывается также новый закон о приватизации стратегических предприятий Украины. Но даже в случае его принятия согласно Конституции и общепринятым мировым правовым стандартам новый закон не будет иметь обратной силы - он не может стать основанием для пересмотра решений и действий, которые произошли в актуальном на тот момент законодательном поле. Соответственно, добавляет эксперт, невозможно провести национализацию "Мотор Сичи", не нарушая правовых норм как украинских, так и международных.

"Для реализации сценария по национализации "Мотор Сичи", как и для пересмотра итогов приватизации в Украине, о которых мы все чаще слышим в последнее время, понадобится принятие отдельного закона, регулирующего такие вопросы. Но многие парламентские политические силы напрямую зависят от тех, кто может пострадать в случае появления такого закона, поэтому перспектива его принятия довольно туманна. Также нужно помнить, что многие приватизированные предприятия уже много раз сменили собственников, а некоторые находятся в собственности иностранных инвесторов, поэтому любая национализация станет "черной" страницей в инвестиционной истории Украины с далеко идущими последствиями", - отмечает Охрименко.

Кроме того, он обращает внимание, что Украине невозможно будет объяснить или юридически обосновать важность национализации "Мотор Сичи", поскольку компания даже не имеет статуса стратегического предприятия - запорожский завод утратил его в 2015 году, когда был исключен из соответствующего перечня постановлением Кабинета министров.

Напомним, ранее спикер парламента Давид Арахамия заявил, что на рассмотрение парламента на текущей неделе будет внесен законопроект о национализации "Мотор Сичи". По его словам, законопроект инициируется для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, которая является крупным строителем двигателей для вертолетов.

В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Мотор Сич", став крупнейшим получателем дотаций и льгот из государственного бюджета, лишь создает видимость производства. МВД, по словам министра, не смогло закупить авиатехнику производства "Мотор Сич", поэтому вынуждено было закупить продукцию Airbus.

Помимо того, как рассказал Аваков, бывший владелец "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев за многие годы независимости, а позже военного конфликта с Российской Федерацией на востоке Украины так и не наладил импортозамещение, поэтому собирает вертолеты из российских комплектующих, которые в обход санкций и ограничений въезжают в Украину через третьи страны.