Нацгвардія не дає РФ просунутись на Харківському напрямку: у ворога значні втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

"Спроби армії РФ просунутись на Харківському напрямку зруйновані. Все, на що вони здатні - з безпрецедентною жорстокістю проводити терористичні обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури міста Харків", - йдеться у повідомленні.

У підтвердження своїх слів бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" наводять наступну статистику втрат ворога:

п'ять окупантів вбито, четверо поранені;

уражений міномет калібру 120-мм;

знищено дві автівки;

⁠знищений польовий склад БК (набої до стрілецької зброї, БК до АГС 17, РПГ7, та ракета до ПТРК).

Ситуація на Харківському напрямку

ЗСУ проводять контратаки на Харківському напрямку і не дають російським окупантам просуватися вглиб області. Водночас противник продовжує тиснути в районі Куп'янська, а також Часового Яру та на захід від Авдіївки.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, успіх росіян на півночі Харківської області зірвався через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування задіяти максимальні резерви.