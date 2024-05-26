Нацгвардія не дає РФ просунутись на Харківському напрямку: у ворога значні втрати
Спецназівці Нацгвардії руйнують усі плани РФ щодо просування у Харківській області. Ворог зазнає значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр спеціального призначення НГУ "Омега".
"Спроби армії РФ просунутись на Харківському напрямку зруйновані. Все, на що вони здатні - з безпрецедентною жорстокістю проводити терористичні обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури міста Харків", - йдеться у повідомленні.
У підтвердження своїх слів бійці Центру спеціального призначення "ОМЕГА" наводять наступну статистику втрат ворога:
- п'ять окупантів вбито, четверо поранені;
- уражений міномет калібру 120-мм;
- знищено дві автівки;
- знищений польовий склад БК (набої до стрілецької зброї, БК до АГС 17, РПГ7, та ракета до ПТРК).
Ситуація на Харківському напрямку
ЗСУ проводять контратаки на Харківському напрямку і не дають російським окупантам просуватися вглиб області. Водночас противник продовжує тиснути в районі Куп'янська, а також Часового Яру та на захід від Авдіївки.
Як уточнюють в Інституті вивчення війни, успіх росіян на півночі Харківської області зірвався через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування задіяти максимальні резерви.
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