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В НАТО утвердили новый план обороны Альянса

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Четверг 21 октября 2021 23:01
В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО утвердило план обороны Альянса. Министры обороны НАТО также согласовали целевые показатели сил и средств, являющихся частью процесса оборонного планирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

"Сегодня министры утвердили новый план для обороны нашего союза во время конфликтов и кризисов, чтобы у нас в нужное время и в нужном месте были нужные силы", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

План поможет защитить 1 млрд жителей стран Альянса от любых угроз. Министры также обсудили реакцию НАТО на новые ракетные системы России.

"Мы не будем повторять дестабилизационное поведение России и мы также не намерены размещать новые ракетные системы в Европе. Мы имплементируем геополитически и военно сбалансированные меры, чтобы дать ответ на эти угрозы", - добавил генсек НАТО.

Ранее мы писали, что НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск в регион Черного моря.

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