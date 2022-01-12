"НАТО-плюс", четвертая волна коронавируса и вывод войск из Казахстана: новости за 11 января
Украину хотят объявить страной "НАТО-плюс", врачи заявляют о четвертой волне коронавируса, Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 января - в материале РБК-Украина.
Возможное полномасштабное вторжение России в Украину: последние новости
- Официальные представители администрации президента США полагают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне. Причина этому - слишком мягкая зима.
- Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что хотела бы верить словам российского замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что у Москвы нет планов захватить Украину. Но все предпринимаемые Москвой шаги указывают на такие намерения.
- Американские конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс". Также согласно этому документу, будет инициирована проверка, по итогам которой Россию могут объявить спонсором терроризма.
- Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам. Это может свидетельствовать о том, что Москва продолжает подготовку к масштабному вторжению.
- После переговоров в Женеве российская сторона ждет от США быстрого ответа по так называемым "гарантиям безопасности". В Москве утверждают, что "мяч на стороне США".
- На Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей.
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- В Украине начинается новая, четвертая волна коронавируса. Высокие показатели заражений ожидаются уже через две недели.
- Минздрав обновил карантинную карту. В Херсонской области, которая отвечала "зеленому" уровню эпидопасности, ухудшился показатель госпитализаций.
- Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января.
- В США за сутки заразились коронавирусом более 1,35 млн человек. Это новый мировой рекорд.
- Более половины населения Европы заразится новым штаммом коронавируса "Омикрон". Это произойдет в ближайшие 6-8 недель.
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что простое введение бустерных доз вакцин от коронавируса не является жизнеспособной стратегией против появляющихся штаммов. В ВОЗ призвали создать новые вакцины, которые будут лучше защищать от вируса.
ОДКБ выводит войска из Казахстана: названа дата
Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил он.
Умер глава Европарламента Давид Сассоли
В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".
Политик занимал должность президента Европарламента с июля 2019 года.
Российский корабль обнаружен в водах Тихого океана. Военные США следят за ним
В США заявили, что в акватории Тихого океана, неподалеку от Гавайев обнаружен корабль России. Американские военные следят за ним уже с прошлой пятницы.
Сообщается, что корабль находится недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев.
В лесу под Житомиром дикий кабан убил полицейского
В лесу под Житомиром командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец был убит кабаном во время охоты.
Отмечается, что все произошло очень быстро и стремительно. Собака Евгения спугнула дикого кабана и он выскочил прямо на полицейского. Мужчина успел сделать выстрел, но зверь оказался более шустрым.Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.
В Киеве избили и ограбили ведущего Андрея Куликова
В Киеве грабители напали на Андрея Куликова, известного теле- и радиоведущего, журналиста, редактора и актера. Злоумышленники избили его и отобрали телефон, деньги и банковскую карточку, а затем еще и выбили пин-код с нее, чтобы снять средства со счета. Потерпевший обратился к правоохранителям, и преступники были задержаны.
Подробности – в материале Styler.
Холодный ветер, мороз до -18 и гололедица: какую в Украине погоду сформирует антициклон
В среду, 12 января, в Украине будет формировать погоду антициклон Bernhard. Ожидается холодный, но не штормовой, ветер, а также мороз до -18.
Ветер будет с северо-запада, морозы - более сильными. Также немного усилится ветер (без штормовых порывов), но устойчивый, холодный.