НАТО готують сухопутні коридори для перекидання американські війська в Європу в разі війни, - ЗМІ

НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої європейської наземної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Американські солдати висаджуватимуться в одному з п'яти портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами, щоб протистояти можливому нападу з боку Москви.

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО на саміті у Вільнюсі, Литва, минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту альянсу.

Існуючі плани передбачають, що американські війська висаджуються в голландських портах перед тим, як сісти на потяги, які перевезуть їх через Німеччину і далі до Польщі.

У разі російського вторгнення в НАТО, американські війська будуть перекинуті до порту Роттердам, а потім відправлені на схід. Але за лаштунками також вживаються заходи з розширення маршрутів до інших портів, щоб гарантувати, що наземна лінія зв'язку не буде перервана московськими військами.

Якщо сили НАТО, що входять з Нідерландів, зазнають російських бомбардувань або будуть зруйновані північноєвропейські порти, альянс має намір переключити увагу на порти в Італії, Греції і Туреччині.

З італійських портів американські війська можуть бути перекинуті суходолом через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка межує з Україною.

Аналогічні плани існують щодо транспортування військ з турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію, щоб досягти східного флангу альянсу.