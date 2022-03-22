НАТО должно закрыть для россиян небо на украинскими АЭС, - ДТЭК

НАТО и страны запада должны как можно скорее закрыть небо для российских ракет и самолетов над всеми украинскими АЭС для недопущения техногенной катастрофы мирового масштаба.

"Атомная станция - это не игрушка. Это большая опасность. Нужно закрывать небо над атомными станциями. По крайней мере, чтобы никакой опасности не было не только для Украины, но и всего мира. Потому что это может быть катастрофа мирового масштаба. Прекратить это возможно лишь или же введением без полетной зоны над атомными станциями, или же путем победы над захватчиками, оккупировавшими нашу атомную станцию в Запорожской области, в Энергодаре. Других способов я, к сожалению, не вижу", - заявил Сахарук.

Он также отметил, что оккупанты идут на нарушение всех возможных международных конвенций по ведению войны, поэтому не исключение, что они могут намеренно повредить оборудование АЭС.

Напомним, 4 марта российские войска вторглись на территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, обстреляв станцию и разрушив учебный корпус. После этого ведущие энергокомпании Украины, в частности ДТЭК, впервые призвали Запад закрыть небо для россиян над украинскими АЭС.