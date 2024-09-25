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НАТО буде у безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - МЗС Болгарії

Середа 25 вересня 2024 10:52
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НАТО буде у безпеці, коли Україна стане його повноправним членом, - МЗС Болгарії Фото: голова МЗС Болгарії Іван Кондов
Автор: Валерія Поліщук

Усі країни-члени Північноатлантичного альянсу будуть дійсно в безпеці тоді, коли Україна стане повноправним членом НАТО.

Про це заявив глава МЗС Болгарії Іван Кондов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Болгарії.

Кондов взяв участь у трансатлантичній вечері, організованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном у рамках щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На зустрічі з колегами Кондов наголосив на ключовій ролі НАТО в забезпеченні безпеки у світлі сучасних викликів, зазначивши, що країни-члени Альянсу стануть по-справжньому безпечними, коли Україна вступить до НАТО.

Він також вказав на важливість зміцнення східного флангу НАТО і безпеки в Чорноморському регіоні, наголосивши на зусиллях Болгарії в цьому напрямку.

Вступ України до НАТО

75-й ювілейний саміт НАТО, що пройшов на початку липня 2024 року в США, став знаковою подією, яка продемонструвала єдність Альянсу в умовах безпрецедентних викликів глобальній безпеці. Уперше за багато років НАТО зіткнувся з безпосередньою загрозою на своїх східних кордонах, що вимагало вжиття рішучих заходів.

Серед ключових рішень саміту можна виділити посилення військової присутності у регіоні Чорного моря, призначення спеціального представника у Києві та створення довгострокової платформи для підтримки України.

Також на саміті НАТО партнери погодили створення структури для координації допомоги Україні у довгостроковій перспективі.

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