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Наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі: що буде на порядку денному

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Брюссель, Середа 09 листопада 2022 10:41
Наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі: що буде на порядку денному Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн НАТО зберуться на наступний саміт у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. На порядку денному буде збільшення витрат на оборону, а також підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

"Ми стикаємося з найскладнішим і непередбачуваним безпековим середовищем з часів холодної війни. Зустріч у Вільнюсі надасть главам держав і урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування і оборони і розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - йдеться у заяві генсека НАТО.

При цьому він зазначив, що в епоху стратегічної конкуренції, що зростає, "трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою в рамках НАТО, як і раніше, має важливе значення для безпеки нашого мільярда громадян".

Столтенберг висловив подяку Литві за проведення саміту. "Литва є життєво важливим союзником НАТО. Як сторона багатонаціональної бойової групи, що приймає, Литва допомагає забезпечити сильне стримування і захист для всього Альянсу", - сказав він.

Востаннє лідери НАТО зустрічалися у Мадриді у червні.

Нагадаємо, повноваження діючого генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчуються восени 2023 року. На його місце можуть претендувати як мінімум п'ять кандидатів.

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