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"Наш прапор – це наш оберіг і наша сила": Кличко привітав українців з Днем прапора та Днем Незалежності

П'ятниця 23 серпня 2024 12:04
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"Наш прапор – це наш оберіг і наша сила": Кличко привітав українців з Днем прапора та Днем Незалежності Фото: Кличко привітав українців з Днем прапора та Днем Незалежності (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Державного прапора, який Україна відзначає сьогодні, та з прийдешнім Днем Незалежності, що відзначатимуть завтра, 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Україна продовжує битися за свою незалежність. За свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Наш Державний прапор – це наш оберіг і наша сила! З ним українські захисники йдуть в бій. З ним ми віддаємо шану полеглим героям. І підіймаємо прапор на честь героїв живих", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва висловив упевненість, що Україна переможе.

"Ми вистоїмо і переможемо! Це – наша земля і наша держава. Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Державного прапора, з Днем незалежності України!", – звернувся до українців Кличко.

У відеопривітанні, яке оприлюднив Кличко, використані кадри його поїздок на передову та передачі допомоги захисникам від громади Києва і благодійників.

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