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Интервью

"Наш край": Из-за халатности чиновников Минобразования 350 тыс. школьников останутся без учебников 1 сентября

НовостиОбщество    12.06.2018 - 13:27
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)
Фото: Александр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

Мазурчак убежден, что чиновники Минобразования должны ответить за несвоевременное получение детьми новых учебников

Правительство должно провести служебное расследование и наказать виновных в служебной халатности чиновников, из-за которой более 350 тыс. школьников не получат новые учебники к 1 сентября. Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак.

По его словам, из-за служебной халатности Минобразования не успевает напечатать новые учебники для более 350 тысяч школьников.

"Правительство в очередной раз оказалось не готово к новому учебному году: Минобразования не успевает вовремя напечатать учебники для учеников 10-го класса. Как всегда, чиновники упустили время и сейчас пытаются втиснуть печать, которая рассчитана на 7,5 месяцев, в три месяца, что технически невозможно. Это означает, что родители снова будут сами покупать учебники, которые должно предоставить государство. Правительство должно наказать виновных и пересмотреть условия утверждения новых учебников", – отметил Александр Мазурчак.

Он убежден, что ни о каких реформах от правительства не может идти речь, если оно не способно справиться с элементарными задачами.

"Задача перед правительством стояла четкая – напечатать 17 млн учебников для учеников первых, пятых и десятых классов. Украинские мощности позволяют напечатать необходимое количество учебников в течение 7,5 месяцев. Неужели сложно было вовремя провести всю подготовительную работу и обеспечить финансирование?", – отметил Александр Мазурчак.

Сопредседатель партии убежден, что чиновники Минобразования должны ответить за несвоевременное получение детьми новых учебников.

"Наш край" ожидает от правительства расследования и наказания виновных чиновников. Дети не должны страдать из-за служебной халатности. Страна должна работать для детей", – резюмировал Александр Мазурчак.

Как известно, министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в 2018 году печатаются учебники одновременно для трех классов – 1 класса по новому стандарту, 5 и 10 классов. Из-за этого десятиклассники получат бумажные версии учебников в течение сентября-октября.

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Теги публикации: Александр Мазурчак, Минобразования, Наш край  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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