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Населення Землі перевищило 8 млрд людей, - ООН

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Вівторок 15 листопада 2022 12:22
Населення Землі перевищило 8 млрд людей, - ООН Фото: населення Землі перевищило 8 млрд людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Населення Землі 15 листопада офіційно перевищило 8 мільярдів людей. Найбільше людей проживає у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Фонду населення ООН (UNFPA).

У звіті ООН йдеться, що Азія та Африка забезпечили більшу частину цього зростання, тоді як внесок Європи – негативний через скорочення чисельності населення.

Найбільшим вкладником у 8-й мільярд є Індія з приростом населення на 177 мільйонів чоловік. При цьому Китай є другим - 73 млн осіб.

В ООН прогнозують, що вклад Китаю в наступний мільярд буде негативним, у зв'язку з тим, що КНР є найбільш густонаселеною країною.

Щодо України, то чисельність її населення на 2022 рік оцінюється в близько 40 млн осіб. Це 0,5% населення всього світу.

Населення Землі перевищило 8 млрд людей, - ООН

Крім того, в ООН прогнозують, що до 2037 року населення Землі перевищить 9 млрд, а вже до 2058 - 10 млрд осіб. Такий приріст є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у матеріалі про 8-мільярдне населення Землі згадав сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, і рекордну кількість біженців.

Він зазначив, що якщо не подолати прірву між заможними та незаможними, то створиться мир із населенням 8 мільярдів людей, сповнений напруженістю та недовірою, кризою та конфліктами.

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