Населення ЄС росте другий рік поспіль завдяки біженцям з України

Населення 27 країн Європейського Союзу зростає другий рік поспіль, збільшившись за 2023 рік на 1,6 млн осіб до 449,2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат .

За даними статистичного відомства ЄС, негативна природна зміна (більше смертей, ніж народжень) була перекрита позитивним сальдо міграції.

"Спостережуване зростання населення можна значною мірою пояснити зростанням міграційних рухів після COVID-19 і припливом переміщених осіб з України, які отримали тимчасовий статус захисту в країнах ЄС в результаті російської агресивної війни в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Населення ЄС зросло з 354,5 млн у 1960 році до 449,2 млн на 1 січня 2024 року, збільшившись на 94,7 млн осіб. Темпи зростання населення поступово сповільнювалися в останні десятиліття: населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,6 млн осіб на рік у період 2015-2024 років, тоді як середній приріст у 1960-х роках становив 2,9 млн осіб на рік.

Хоча населення ЄС ненадовго скоротилося у 2020 році приблизно на 0,5 млн осіб, а у 2021 році – майже на 0,3 млн осіб через пандемію COVID-19, воно почало відновлювати своє зростання.

Населення окремих країн ЄС на 1 січня 2024 року становило від 0,6 млн на Мальті до 83,4 млн у Німеччині. Німеччина, Франція та Італія разом становили майже половину (47%) від загальної чисельності населення ЄС на 1 січня 2024 року.

Хоча загальна чисельність населення ЄС збільшилася у 2024 році, не в усіх країнах ЄС було зареєстровано приріст. Загалом у 7 країнах було зафіксовано скорочення населення у період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року, при цьому найбільше скорочення було зафіксовано у Польщі (-132 800 осіб), Греції (-16 800) та Угорщині (-15 100). Зростання спостерігалося у 20 інших країнах, при цьому найбільше в Іспанії (+525 100), Німеччині (+330 000) та Франції (+229 000).