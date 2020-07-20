Население Украины в 2020 уже сократилось более чем на 100 тысяч человек

Фото: люди (РБК-Украина)

В Украине осталось менее 42 миллионов человек

Численность населения Украины на 1 июня составила более 41 785 тысяч человек. В период с января по май оно сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным, численность населения в Украине по оценке на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тысяч человек.

В то время как на протяжении января-мая 2020 года численность населения сократилась на 116,7 тысяч человек.

Кроме того, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Напомним, численность населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что Госслужба статистики обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель.