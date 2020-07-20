ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Население Украины в 2020 уже сократилось более чем на 100 тысяч человек

Украина, Понедельник 20 июля 2020 19:59
Население Украины в 2020 уже сократилось более чем на 100 тысяч человек
Фото: люди (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В Украине осталось менее 42 миллионов человек

Численность населения Украины на 1 июня составила более 41 785 тысяч человек. В период с января по май оно сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным, численность населения в Украине по оценке на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тысяч человек.

В то время как на протяжении января-мая 2020 года численность населения сократилась на 116,7 тысяч человек.

Кроме того, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Напомним, численность населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что Госслужба статистики обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Украинастатистиканаселение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь