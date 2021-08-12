В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну

В ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с Землей, хотя пройдет относительно близко от нее. Этот астероид считается одним из самых опасных для планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NASA .

Шанс на падение полукилометровой в поперечнике глыбы с массой 140 000 000 тонн на скорости около 13 км/с, однако, не нулевой. В NASA высчитали, что вероятность такого глобального катаклизма - 1 из 2700 (0,037%).

Бенну остается одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Кроме него изучают также астероид 1950 DA.

Самым опасным будет сближение, предстоящее 24 сентября 2182 года.

"Вероятность столкновения немного выросла, но это незначительное изменение, вероятность столкновения практически не изменилась. Я думаю, что в целом ситуация улучшилась", - заявил во время пресс-конференции ведущий автор Давиде Фарноккиа, работающий в Центре исследований околоземных объектов NASA в Калифорнии.