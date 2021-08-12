ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 11:08
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну Фото: стало известно, есть ли риск столкновения с Землей астероида Бенну (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с Землей, хотя пройдет относительно близко от нее. Этот астероид считается одним из самых опасных для планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NASA.

Шанс на падение полукилометровой в поперечнике глыбы с массой 140 000 000 тонн на скорости около 13 км/с, однако, не нулевой. В NASA высчитали, что вероятность такого глобального катаклизма - 1 из 2700 (0,037%).

Бенну остается одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Кроме него изучают также астероид 1950 DA.

Самым опасным будет сближение, предстоящее 24 сентября 2182 года.

"Вероятность столкновения немного выросла, но это незначительное изменение, вероятность столкновения практически не изменилась. Я думаю, что в целом ситуация улучшилась", - заявил во время пресс-конференции ведущий автор Давиде Фарноккиа, работающий в Центре исследований околоземных объектов NASA в Калифорнии.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Астероид
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну