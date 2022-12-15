Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в районі Сватового та Кремінної, де російські окупанти намагаються перешкодити просуванню ЗСУ, а в Донецькій області не припиняються запеклі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області

Російські джерела стверджували, що 14 грудня українські сили продовжували контрнаступні операції у напрямку Сватового. РосЗМІ "РИА Новости" стверджувало, що війська РФ регулярно відбивали атаки ЗСУ у напрямку Сватова в останні дні. Російський "воєнкор" повідомляв, що українські сили намагаються прорватися до траси Р-66 (Сватове - Кремінна) в районі Сватового та підтримують оборону в Новоселівці Луганської області (14 км на північний захід від Сватового). Також російський блогер стверджував, що резерви ЗСУ з Харкова та Чугуєва дозволяють українським силам продовжувати нарощувати темп контрнаступних операцій у напрямку до Сватового.

Російські джерела стверджували, що 14 грудня українські сили продовжували контрнаступальні операції у напрямку Кремінної. У Міноборони РФ заявляли, що російські сили зірвали атаки ЗСУ в районі Кремінної та Площанки (16 км на північ від Кремінної) і нібито знищили українські розвідувальні групи в районі Торського (14 км на захід від Кремінної) та Діброва (5 км на південний захід) від Кремінної)

За словами російського "воєнкора", поточні брудні погодні умови в районі Кремінної не дозволяють українським силам використовувати легку техніку. Російський військовий блогер також стверджував, що сильно укріплені російські лінії фронту, посилені мобілізованим персоналом, не дозволяють мобільним групам ЗСУ прорватися через оборонні позиції окупантів у районі Кремінної. Джерело, пов'язане з БАРС-13 (Російський бойовий резерв), попередило, що ЗСУ зможуть перехопити ініціативу, якщо візьмуть Кремінну.

У Генштабі ЗСУ 14 грудня повідомили, що в ніч з 12 на 13 грудня українські війська завдали удару по району зосередження російських військ поблизу Новоайдара Луганської області (58 км на південний схід від Кремінної), внаслідок чого загинули понад 15 військовослужбовців РФ.

Російські війська 14 грудня продовжували завдавати контрудари в районах Сватове та Кремінна. Як поінформували в Генштабі ЗСУ, українські війська відбили атаки загарбників на північний захід від Сватового в районі Гряниківки Харківської області (51 км на північний захід від Сватового) та Новоселівського. Російський блогер заявив, що війська РФ відтіснили українські сили до околиць н.п. Новоселівське. Інший російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також намагалися просунутися у бік Стельмахівки в Луганській області (15 км на північний захід від Сватового).

Також російські блогери розповідали, що війська РФ намагалися просунутися у напрямку Макіївки (21 км на північний захід від Кремінної) і продовжували проводити контратаки в районі Кремінної, щоб стримувати дії українських сил. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбивали атаки російських військ на північ від Кремінної в районі Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) та на південь від Кремінної в районі Серебрянки (11 км на південь від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Російські війська продовжували вести наступальні операції у районі Бахмута 14 грудня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки російських окупантів у районі Бахмута, за 14 км на південь від Бахмута в районі Курдюмівки та за 23 км на північний схід від Бахмута в районі Білогорівки, Соледара та Бахмутського. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ вели штурми на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки та Підгородного. Один із російських блогерів заявив, що російські сили встановили контроль над позиціями на околицях Соледара.

Також російські "воєнкори" стверджували, що на східних околицях Бахмута ведуть бої підрозділи групи "Вагнера" та українські війська. Російський блогер заявив, що бойові дії перемістилися з промзони на східній околиці Бахмута до житлових районів. Російські блогери повідомляли, що війська РФ завдавали ударів на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та продовжували зачистку н.п. Опитне після попередніх заяв РФ про те, що їхні війська майже повністю захопили селище. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бої в Опитному тривають, а ЗСУ чинять у цьому районі запеклий опір.

Російські сили продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка - Донецьк 14 грудня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили атаки військ РФ за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. У Міноборони РФ заявляли, що російські війська захопили основну частину с. Водяне (8 км на південний захід від Авдіївки). Російські джерела стверджували, що захоплення Водяного дозволить військам РФ розпочати майбутні наступальні операції у напрямку Тоненького (8 км на північний захід від Авдіївки) та дозволить перекрити шляхи постачання ЗСУ з Орлівки до Авдіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ вели штурм поблизу н.п. Первомайського (12 км на південний захід від Авдіївки) та що у центрі Мар'їнки тривають бої між російськими та українськими військами. Російські блогери стверджували, що ЗСУ намагалися відновити втрачені позиції на південний захід від Авдіївки в районі Пісок і Водяного.

Повідомлялося, що російські сили вели оборонні операції у західній частині Донецька 14 грудня. У Міноборони РФ заявили, що російські війська запобігли контратакам ЗСУ за 75 км на південний захід від Донецька у напрямку Павлівки, Новомайорського та Нескучного в західній частині Донецької області. Російський "воєнкор" розповів, що війська РФ перейшли до оборонних дій після невдалої спроби штурму українських позицій у напрямку н.п. Велика Новосілка (74 км на південний захід від Донецька). У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній частині Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували оборонні дії на південь від Дніпра і завдавали артилерійських ударів по західному березі Херсонської області 14 грудня. На супутникових знімках, розповсюджених російськими та українськими каналами, видно зміцнення військ РФ, що складаються з трьох рядів "зубів дракона" в Херсонській області, але один російський блогер зазначив, що у конструкції, показаній на фотографіях російських траншей, є недоліки, і ставив питання, чи будуть вони ефективні для захисту від сильних вибухових хвиль або уламків мін та снарядів.

"ДНРівці" опублікували кадри, на яких її бойовики, як повідомляється, ведуть вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів за позиціями ЗСУ на лінії зіткнення вздовж річки Дніпро. Війська РФ обстріляли населені пункти на західному березі Дніпра та з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) серйозно пошкодили будівлю Херсонської міської адміністрації.

Українські сили продовжували завдавати ударів по тилах російських окупантів у Херсонській та Запорізькій областях. Місцеві жителі та українські джерела повідомили, що в ніч з 13 на 14 грудня ЗСУ завдали ударів по базах відпочинку російських солдатів у Скадовську та Лазурному (обидва на південь від Дніпра). У Генштабі ЗСУ повідомили, що у період з 12 по 14 грудня українські бійці завдали ударів по районах зосередження військ РФ на всій території Запорізької області.

Російська влада продовжує зусилля щодо зміцнення адміністративного, бюрократичного та інформаційного контролю над захопленою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та містом Енергодар. Представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов повідомив 14 грудня, що новим "головою" Енергодару став Едуард Сеновоз, співробітник "Росатому", колишній генеральний директор Смоленської АЕС. Український центр опору також повідомив, що російська влада змушує українських співробітників ЗАЕС підписувати трудові договори з "Росатомом" і погрожує звільнити їх та замінити їх російськими операторами, якщо вони не зроблять цього до 1 січня. Російські джерела продовжували проводити інформаційні операції щодо звинувачення України в нібито загрозі безпеці ЗАЕС.

Війська РФ 14 грудня продовжували плановий обстріл західної частини Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі в Очакові Миколаївської області. Українська ППО збила безпілотники Shahed-136, які, як повідомляється, запустили російські війська по Одеській області.