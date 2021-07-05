Нардепа Брагара остановила полиция. Патрульных и их руководителей отстранили

Накануне в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. Нацполиция начала служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко в Facebook .

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей", - сообщил он.

Клименко отметил, что Департамент внутренней безопасности Национальной полиции собирает видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он также добавил, что в случае установления нарушений со стороны полицейских, они будут привлечены к ответственности по закону.

Как сообщают СМИ, в субботу в Дарницком районе столицы патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп Брагар.

Автомобиль нардепа остановили за не подсвеченный госномер. Однако во время проверки патрульные заподозрили, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медобследование.