Нардеп отправил в СБУ и Минобороны запросы о поездке Зеленского в Оман

Фото: Алексей Гончаренко (РБК-Украина)

Гончаренко намерен узнать информировали ли они президента о возможном военном столкновении между Ираном и США

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко направил в Службу безопасности Украины и Министерство обороны Украины депутатские запросы относительно того, информировали ли они президента Владимира Зеленского о возможном военном столкновении между Ираном и США накануне его поездки в Оман. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.

"Дело в том, что авиасообщение между Украиной и Оманом проходит через страны, которые в тот период времени совершали авиационные и ракетные удары и вели боевые действия", - уточнил Гончаренко.

В связи с этим, нардеп решил поинтересоваться, как должны реагировать в СБУ и Минобороне на наличие угрозы для президента в случае, если он случайно или неслучайно оказался в стране, которая примыкает к напряженным районам, в частности на Ближнем Востоке.

"Был ли проинформирован Зеленский о авиаударах США с 2 на 3 января и про приведение в полную боевую готовность ракетных войск Ирана? Кто ему это сообщил, и как он отреагировал?" - добавил Гончаренко.

Согласно закону, СБУ и Минобороны должны регулярно проводить информационно-аналитические действия в интересах Украины и внешней безопасности.

"И кому как не главнокомандующему докладывать о возможных угрозах. В любом случае такой экзотический выбор места для отдыха Зеленского привел к тому, что он не смог быстро отреагировать и вернуться в страну после авиакатастрофы с боингом МАУ. Что это, как неуважение к своему народу?" - подытожил политик.