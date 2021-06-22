Напоминание агрессору. Данилов объяснил, почему Черное море - это не "российское озеро"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов продемонстрировал исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Документ должен напомнить России, что Черное море не принадлежит ей.

Об этом Данилов сообщил на своей странице в Facebook по результатам торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы.

"Вчера во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender (D36) Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы, куда я имел честь быть приглашенным, получил уникальный подарок. Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого не хотелось нашему соседу-агрессору", - написал Данилов.

Секретарь СНБО встретился с первым Морским Лордом-начальником военно-морского штаба Королевских ВМС Великобритании, адмиралом Сэром Тони Радакином, первым заместителем Министра обороны Великобритании Джереми Квином и чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Данилов отметил, что именно при прямой военно-политической поддержке Великобритании Украина в прошлом году получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. По его словам, Великобритания является хорошим другом и партнером Украины, и неизменно поддерживает евроатлантические стремления, территориальную целостность и независимость Украины.

"Думаю, сотрудничество между нашими странами должно развиваться - перспективными являются активизация деятельности Многонациональной тренировочной миссии по развитию возможностей ВМС ВС Украины под руководством Великобритании и присоединение к ней государств-партнеров, расширение участия британских представителей в совместных учениях на территории Украины, обеспечения военного присутствия сил и средств ВС Великобритании в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия был подписан Меморандум по имплементации между Министерством обороны Великобритании, Министерством обороны Украины и судостроительным предприятием "Rosyth Royal Dockyard Limited" (Babcock Group) о развитии способностей ВМС ВСУ.

Данилов выразил убеждение, что этот шаг станет определяющим для начала углубленного военно-технического сотрудничества между странами.

"Имели также прекрасную возможность пересмотреть отработку маневров по освобождению захваченного в ходе учений HMS Defender. Военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, пехотинцы Королевских ВМС Великобритании и Корпуса морской пехоты США продемонстрировали высокопрофессиональные навыки взаимодействия и командной работы. Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами - странами-членами НАТО!"- добавил Данилов.