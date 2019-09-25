НАПК требует расследовать возможный конфликт интересов в КГГА

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НАПК внесло предписание директору департамента здравоохранения КГГА

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание директору департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентине Гинзбург, относительно потенциального конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что главный врач Киевской городской клинической больницы № 2 Анатолий Воронин не сообщил КГГА о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой.

"Национальное агентство требует от чиновника КГГА провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК выявило нарушения в декларации заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Чиновник указал недостоверные сведения на сумму 1 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что НАПК внесло предписания руководителям Нацкомфинуслуг и Госрезерва. Предписания были внесены из-за нарушения требований законодательства относительно этического поведения и предотвращения и урегулирования конфликта интересов.