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НАПК хочет внести пост главы ОП в перечень должностей с высоким коррупционным риском

Новости » Общество     15.11.2019 - 12:13
НАПК хочет внести пост главы ОП в перечень должностей с высоким коррупционным риском
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

К перечню должностей с высоким коррупционным риском хотят внести также должности заместителей главы ОП

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подало в Министерство юстиции приказ об изменениях в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что к перечню должностей с высоким коррупционным риском планируют внести должности руководителя, первого заместителя и заместителя руководителя Офиса Президента.

Также в список должностей с высоким коррупционным риском хотят внести должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины, а также руководителей и заместителей руководителей территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что НАПК предоставит предложения изменений в законодательство относительно проверок политических партий. По словам временно исполняющей обязанности НАПК Натальи Новак, изменения необходимы, так как проверка политических партий занимает очень много времени и денег.

Также сообщалось, что Кабмин планирует перезапустить работу НАПК до 18 декабря. Также планируют избрать нового главу агентства.

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