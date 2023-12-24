ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Напередодні холодів. Українцям нагадали про правила використання генераторів (відео)

Неділя 24 грудня 2023 22:36
UA EN RU
Напередодні холодів. Українцям нагадали про правила використання генераторів (відео) Фото: Українцям нагадали про правила використання генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

З приходом холодів збільшується ймовірність російських атак по українській енергоінфраструктурі. Тому громадяни можуть почати користуватися генераторами, однак при цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"З настанням холодів ворог намагатиметься завдати ударів по нашій енергосистемі та залишити українців без електрики та тепла", - йдеться у повідомленні.

У МВС вирішили нагадати базові правила, щоб зробити зиму українців безпечною.

Як правильно користуватися генератором

  • Користуватися генератором необхідно лише на відкритому повітрі;
  • Тримайте пристрій сухим;
  • Робіть перерви у роботі генератора;
  • Купуйте тільки сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкцій;
  • Обмежте доступ стороннім особам та тваринам;
  • Заборонено обʼєднувати генератори у ланцюг;
  • Пальне варто зберігати окремо від генератора.

Російські обстріли української енергетики

Нещодавно Міноборони Британії заявило, що Росія, ймовірно, перейшла до більш масштабної кампанії, спрямованої проти енергетики України.

Також після нічної атаки в Києві було знеструмлено споживачів. За попередніми даними, після обстрілу без світла було 120 споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України генератор Війна в Україні
NEWS
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ