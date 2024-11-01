Напередодні дня народження "Да Вінчі". Помер брат Дмитра Коцюбайла

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook їхньої сестри Маряни Коцюбайло-Семененко .

"Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому бутті .Ніби якийсь невидимий зв’язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті", – написала Маряна Коцюбайло-Семененко.

Вона зазначила, що Іван Коцюбайло помер напередодні дня народження старшого брата – Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Вона також зазначила, що хлопець пішов у засвіти у такому ж віці, як і його брат – йому було 27 років.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, мало б виповнитися 29 років Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. На честь його дня народження побратими урочисто відкрили у Донецькій області пам’ятну стелу для вшанування пам’яті полеглого захисника.

Хто такий Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Завдяки таланту та відданості мистецтву отримав позивний "Да Вінчі".

З початком російської агресії на сході України у 2014 році Дмитро добровольцем вирушив на фронт. Під час боїв під Пісками зазнав важкого поранення, однак уже через три місяці повернувся на передову.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року Дмитро воював на Луганщині. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом від поранення у шию. Його поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

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