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Нападник "Рейнджерс" із хет-триком і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Темпе, Неділя 31 березня 2024 11:30
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Нападник "Рейнджерс" із хет-триком і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Алексіс Лафреньєр набрав п'ять пунктів проти "Арізони" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексіса Лафреньєра найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий канадець доклався до шайбопаду в протистоянні з "Арізоною" (8:5). Він закинув три шайби та віддав дві результативні передачі.

Саме Лафреньєр відкрив рахунок у середині першого періоду, класно кинувши в дальній кут із лівої зони. На старті другої 20-хвилинки він узяв участь в гольовій комбінації, що завершилася шайбою Ліндгрена. А після гола Маччеллі у відповідь відзначився вдруге – отримав передачу Трочека, прибрав оборонця і переграв голкіпера.

Утім, "Койотіс" відігралися до кінця періоду зусиллями Келлера та Б'югстада (3:3). Та в першій частині фінальної 20-хвилинки "Рейнджерс" закинули три шайби поспіль (Крайдер, Джонс, Гудроу), до однієї з яких долучився і Лафреньєр. "Арізона" скоротила відставання до мінімуму з шайбами Крауса та Кулі. Проте, в ендшпілі Панарін і герой вечора розписалися у порожніх воротах господарів.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і центральний нападник "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший оформив дублі шайб і асистів проти "Нешвілла" (7:4). Натомість другий закинув дві шайби та віддав результативну передачу в розгромі "Анахайма" (6:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Рейнджерс&quot; із хет-триком і дублем асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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