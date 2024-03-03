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Нападник "Айлендерс" із хет-триком за період очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Неділя 03 березня 2024 10:51
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Нападник "Айлендерс" із хет-триком за період очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Кайл Палм'єрі закинув три шайби "Бостону" (twitter.com/NYIslanders)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Нью-Йорк Айлендерс" Кайла Палм'єрі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Американець відіграв провідну роль у розгромі "Бостона" (5:1). Він тричі розписався у воротах Ульмарка та віддав результативну передачу.

У дебюті Палм'єрі вирвався на побачення з голкіпером під кутом і пробив під ближню стійку. Він же подвоїв перевагу "острів'ян" у більшості, підправивши шайбу перед воротами. У середині першого періоду Палм'єрі вже змусив фанатів кидати картузи на лід, коли зіграв на добиванні після кидка Пулока.

На старті другої 20-хвилинки нападник асистував капітану "Айлендерс" Лі. Геть непристойним рахунок зробив вінгер господарів льоду Нельсон. "Брюїнз" спромоглися лише розмочити рахунок зусиллями Маклафліна, але не більше.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Нешвілла" Коді Гласс і воротар "Флориди" Сєргєй Бобровскій. Перший оформив хет-трик проти "Колорадо" (5:1). Натомість голкіпер парирував 21 кидок і завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Айлендерс&quot; із хет-триком за період очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

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