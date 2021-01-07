ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нападение сторонников Трампа на Капитолий одобрили только 20% американцев

Четверг 07 января 2021 15:06
Нападение сторонников Трампа на Капитолий одобрили только 20% американцев
Фото: курс доллара (www.gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Большинство граждан США против насильственных действий сторонников Трампа

Абсолютное большинство американских избирателей (71%) выступают против действий сторонников Дональда Трампа, захвативших 6 января здание Конгресса США. Поддерживают эти действия 21% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov Direct, среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали об этом событии.

Нападение сторонников Трампа на Капитолий одобрили только 20% американцев

При этом многие республиканцы (45%) поддерживают действия тех, кто захватил Капитолий, хотя столько же выразили свое несогласие (43%).

При этом 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их скорее насильственными, чем мирными (28%),

Опрос показывает, что большинство (62%) избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли - один от огнестрельных ранений, а 52 человека были арестованы.

Через несколько часов обе палаты Конгресса возобновили свою работу по подтверждению решения Коллегии выборщиков о победе Байдена. После длительного заседания Конгресс утром 7 января утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Дональд ТрампСоединенные Штаты Америкикапитолий

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь