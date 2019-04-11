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Форварда "Атлетико" Диего Коста дисквалифицировали до конца сезона

Новости » Спорт    11.04.2019 - 17:07
Форварда "Атлетико" Диего Коста дисквалифицировали до конца сезона

Испанец получил очень серьезное наказание за неспортивное поведение

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста наказан восьмиматчевой дисквалификацией. Об этом сообщает Marca, публикуя официальное решение контрольно-дисциплинарного комитета Королевской испанской федерации футбола.

Такое наказание наложено на форварда за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче 31 тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:2). Коста получил красную карточку в середине первого тайма.

После матча Мансано указал в протоколе, что Коста использовал оскорбительные высказывания в адрес его матери. Коста отрицал обвинения, но его вина была доказана благодаря аудиозаписи с микрофона арбитра.

До конца нынешнего сезона в Ли Лиге командам осталось провести по семь матчей. Таким образом, сезон для Косты закончен досрочно, так как "Атлетико" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Коста также оштрафован на 6 тысяч евро, а мадридский клуб - на 2,8 тыс. евро.

Изначально предполагалось, что Диего Коста получит 12 матчей дисквалификации.

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