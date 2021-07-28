Нападали на силовиков и бизнесменов: в Харькове задержали банду

Правоохранители задержали в Харькове группировку, которая уничтожала имущество предпринимателей и силовиков. Преступники выполняли заказы, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу МВД.

Известно, что разбойники присылали полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей.

Такие же действия были направлены и на предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

По информации правоохранителей, участники банды - ранее судимые жители Харьковской области, в возрасте от 36 до 47 лет.

В частности, среди жертв преступной группировки оказались:

полицейский, которого сначала решили запугать. Среди ночи злоумышленники наведались к дому, где проживал милиционер, нашли его автомобиль и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщение с угрозами физической расправы.

семья предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Бизнесменам сожгли дотла два автомобиля-Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

судья Харькова. Сперва на улице женщине плеснули в лицо зеленкой. А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджоги ее авто - MAZDA CX-7.

В результате чего было объявлено о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа группой лиц 36-ти и 47-летнему мужчинам.

Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручено подозрение за уничтожение имущества группой лиц.

Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.

Продолжаются следственные действия.

Фото: в Харькове задержана банда, которая нападала на силовиков и бизнесменов (mvs.gov.ua)