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Нападали на силовиков и бизнесменов: в Харькове задержали банду

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Харьков, Среда 28 июля 2021 14:22
Нападали на силовиков и бизнесменов: в Харькове задержали банду Фото: в Харькове задержали банду, которая нападала на силовиков и бизнесменов (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали в Харькове группировку, которая уничтожала имущество предпринимателей и силовиков. Преступники выполняли заказы, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу МВД.

Известно, что разбойники присылали полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей.

Такие же действия были направлены и на предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.

По информации правоохранителей, участники банды - ранее судимые жители Харьковской области, в возрасте от 36 до 47 лет.

В частности, среди жертв преступной группировки оказались:

  • полицейский, которого сначала решили запугать. Среди ночи злоумышленники наведались к дому, где проживал милиционер, нашли его автомобиль и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщение с угрозами физической расправы.
  • семья предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Бизнесменам сожгли дотла два автомобиля-Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.
  • судья Харькова. Сперва на улице женщине плеснули в лицо зеленкой. А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджоги ее авто - MAZDA CX-7.

В результате чего было объявлено о подозрении за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа группой лиц 36-ти и 47-летнему мужчинам.

Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручено подозрение за уничтожение имущества группой лиц.

Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.

Продолжаются следственные действия.

Фото: в Харькове задержана банда, которая нападала на силовиков и бизнесменов (mvs.gov.ua)

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