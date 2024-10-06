Напад з пістолетом на блогера Ніколаса Карму у Полтаві: з'явилась реакція поліції

В поліції відкрили кримінальне провадження через напад на блогера Ніколаса Карму у Полтаві. Пістолет вже відправили на експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

"Про подію поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, у ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту.

"На даний час з ними проводяться слідчі дії. Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу", - додали в відомстві.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.