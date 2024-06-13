ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами, - експерт

Четвер 13 червня 2024 17:54
UA EN RU
Наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами, - експерт Фото: наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Для реалізації намірів України щодо активного будівництва маневрової і зеленої енергетики треба подолати боргову кризу на ринку електроенергії, яка є тривалою і стримує інвесторів.

Про це заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії ALTELAW, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Якщо ми хочемо аби справді розвивалася розподілена генерація, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, то так чи інакше ми повинні постійно підіймати тему заборгованості з виплат виробникам ВДЕ і думати, яким чином дану проблематику вирішувати", - сказала Савченко.

За її словами, не вирішення цієї проблеми через відсутність комплексного підходу та вольових рішень з боку державних органів влади призводить до недовіри як від діючих, так і від нових інвесторів в енергетику.

"Борги призводять до того, що масово виробники звертаються до суду з позовами аби домогтися в такому порядку виплат за відпущену енергію", - сказала Савченко.

Вона зазначила, що нові інвестиції в маневрову енергетику будуть ускладнені через борги на балансуючому ринку, а в зелену енергетику – через недоплати за згенеровану в попередні роки та в 2024 році.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією Європейсько-Українського енергетичного агентства, ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії "Укренерго".

ЄУЕА підкреслює, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі