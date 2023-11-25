Намагається залучити туристів: Китай запроваджує безвіз для низки країн-членів Євросоюзу

Китай запроваджує безвіз для громадян Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії, таким чином намагаючись залучити нових туристів до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Громадянам цих країн з 1 грудня 2023 року по 30 листопада 2024 року, які в'їжджають до Китаю з метою бізнесу, туризму, відвідування родичів на термін не більше 15 днів, не потрібна віза.

В останні місяці Китай робить низку кроків, намагаючись пожвавити свій туристичний сектор після трьох років суворих заходів щодо боротьби з COVID-19, які значною мірою закрили його кордони для зовнішнього світу.

"Це рішення у безпрецедентній мірі полегшить поїздки до Китаю для багатьох громадян Німеччини. Ми сподіваємося, що китайський уряд розширить оголошені сьогодні заходи для всіх країн-членів ЄС", - заявила посол Німеччини у Китаї Патрісія Флор.

За її словами, безвізовий в'їзд до Німеччини для громадян Китаю, у свою чергу, буде можливим лише в тому випадку, якщо його схвалять усі члени Шенгенської угоди.

У серпні уряд Китаю також скасував усі вимоги до тестування на COVID для туристів.

Китай скасував суворі заходи щодо боротьби з COVID-19

Нагадаємо, у грудні 2022 року майже через три роки після перших суворих обмежувальних заходів Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку пандемії коронавірусу.

Через місяць, у січні 2023 року, Китай відкрив морські та наземні перетину з Гонконгом, а також скасував вимогу для мандрівників, що прибули, залишатися на карантині.

Незважаючи на відміну раніше введених суворих заходів, економіка Китаю зазнає труднощів відновлення та виходу на "докоподібний" рівень. Саме тому уряд країни вживає заходів, щоб залучити нові інвестиції та потоки туристів до Китаю.