Наличный курс доллара опустился почти до 27,90 гривен за доллар

Евро подешевел на 8 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 августа 2018 года, в 15:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на 15 копеек - до 27,91 гривен за доллар, в покупке курс доллара опустился до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными 17 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10 - 27,85 (27,00 - 27,93 - 17 августа), продажи 27,74 - 28,25 (27,85 - 28,25 - 17 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6211 (27,6821 - 17 августа), продажи - 27,9185 (28,0649 - 17 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10 - 31,75 (30,60 - 31,82 - 17 августа), продажи - 31,65 - 32,43 (31,60 - 32,43 - 17 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3719 (31,3750 - 17 августа), продажи - 31,9682 (32,0499 - 17 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,150 (2,800 - 4,100 - 17 августа), продажи - 4,090 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 17 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,705 (3,750 - 17 августа), продажи 4,229 (4,218 - 17 августа) грн за 10 рублей.