Нафтогазова галузь РФ зіткнулася з кадровими проблемами через мобілізацію, - Bloomberg

Російська нафтогазова промисловість зіткнулася з нестачею робочої сили через мобілізацію солдатів на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Нещодавні звіти Центрального банку Росії вказують, що брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх сферах економіки.

У матеріалі вказується, що в нафтогазовому секторі Росії цього року не вистачає близько 40 000 співробітників. Галузь збільшила кількість онлайн-оголошень про вакансії в першому кварталі на 24% порівняно з попереднім роком, шукаючи не тільки кваліфікований персонал, а й низькокваліфікованих працівників.

Представник російського сервісу з пошуку роботи повідомив виданню, що брак кадрів торкнувся багатих галузей, маючи на увазі нафтогазовий сектор РФ. Він уточнив, що компанії пропонують претендентам на роботу великі зарплати, проте з ними конкурує держава, яка переманює людей на військову службу.

Також людей заманюють великими зарплатами на оборонні заводи російської оборонної корпорації "Ростех", яка підняла оплату праці на понад 17%.

Що ще вплинуло на дефіцит кадрів

Bloomberg пише, що ще одним наслідком агресії Росії проти України стало обмеження припливу робочої сили з-за кордону.

"Міжнародні санкції послабили рубль, посилили інфляцію і ускладнили міжнародні грошові перекази, що зробило Росію менш привабливою для мігрантів із країн колишнього СРСР", - йдеться в матеріалі.

Минулого року офіційний чистий приплив іноземних мігрантів у країну склав майже 110 тисяч осіб, що становить лише чверть від рівня 2021 року.

Брак робітників може вдарити по галузі

Одразу після вторгнення в Україну російський нафтогазовий сектор виявився об'єктом міжнародних санкцій, покликаних знизити доходи Кремля. Однак галузь продовжує працювати, надаючи Росії кошти, необхідні для відправки солдатів на передову і закупівлі зброї для обстрілів українських міст.

"Брак робочої сили порушує питання про те, чи зможе російська нафтогазова галузь підтримувати такі показники в довгостроковій перспективі", - додало Bloomberg.