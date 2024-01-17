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Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних регіонів на півночі України

Україна, Середа 17 січня 2024 08:32
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Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних регіонів на півночі України Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи щодня завдають ударів з різних видів зброї по прикордонних територіях на півночі України, зокрема Сумській та Чернігівській областях, а також залучають диверсійні групи. У зв'язку з цим жителів цих регіонів закликають евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Північна операційна зона також не є виключенням. В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей (як і по всій території країни) діє правовий режим воєнного стану. Щодня ворог наносить по цим територіям вогневе ураження", - розповів Наєв.

За його словами, ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, а також залучає диверсійні групи.

"Росія використовує всі їй відомі й можливі військові вміння, щоб знищити нашу націю, і байдуже, куди влучить випущена ракета, снаряд чи куля. Кордон на півночі нашої країни це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями", - зазначив командувач.

Він наголосив, що ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст.

"Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України", - додав Наєв.

Командувач зазначив, що війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем та нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій.

"За кожний постріл, намагання задіяти диверсантів окупант отримує гідну відповідь, діємо й на випередження", - підкреслив Наєв.

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