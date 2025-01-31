Надлегкий: Renault представила рекордний електромобіль

Компанія Renault представила незвичайний електричний прототип Filante Record 2025, який створювався за підтримки фірми Ligier Automotive та призначений для встановлення нового рекорду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Джерелом натхнення послужили одразу три автомобілі. Елементи болідів з минулого знайшли відображення у зовнішності нового прототипу Renault Filante Record 2025. Але все ж таки при його розробці на чільне місце була поставлена ​​відточена аеродинаміка.

Саме тому кузов нового "рекордсмена" нагадує фюзеляж літака, а його скління – відкидний ковпак винищувача. Одномісний автомобіль має витягнуту форму, оскільки це дозволяє краще стабілізувати повітряний потік. В результаті при довжині 5,12 м ширина прототипу – всього 1,71 м, а висота – 1,19 м.

Колеса діаметром 19 дюймів закриті щитками, а важелі підвіски мають обтічний профіль. Коефіцієнт аеродинамічного опору поки не розкритий, адже прототипу тільки пройде випробування в аеродинамічній трубі, поки проектування ведеться методом комп'ютерного моделювання. Шини Michelin розроблені спеціально для Filante, тільки за їх допомогою інженери сподіваються збільшити далекобійність на 20%.

Інтер'єр прототипу також сконструйований під впливом авіації та навіть космічних технологій. Перед пілотом розташований штурвал із додатковими елементами керування та гнучким екраном посередині. Вся конструкція закріплена на відкидному скляному ковпаку, що покращує зручність посадки та висадки. Водій знаходиться в позі, близької до посадки в болідах Формули-1. Причому крісло є гамак з натягнутим на каркас матеріалом. Кліматичної установки немає, але передбачено хитру систему природної вентиляції салону.

Інженери постаралися максимально полегшити машину. У конструкції кузова максимально використаний вуглепластик, що дозволило утримати масу електричного прототипу в межах 1000 кг. У конструкції шасі, крім вуглепластику, також використані високоміцна сталь та алюмінієвий сплав Scalmalloy, спеціально розроблений для 3D-друку. Для додаткової оптимізації вагових і міцності при конструюванні був задіяний штучний інтелект.

Тягова батарея розроблена дочірнім підрозділом Ampere, зроблена за технологією cell-to-pack та має вуглепластиковий корпус. Внаслідок цього акумулятор ємністю 87 кВт*год важить 600 кг. Компанія Renault наголошує, що Filante Record 2025 стане не лише рекордним болідом, а й "ходовим стендом" для обкатки передових електромобільних технологій. Його публічний показ відбудеться на паризькій виставці Rétromobile, яка проходитиме з 5 по 9 лютого.