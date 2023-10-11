ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Надаль і екс-перша ракетка світу серед жінок повернуться на корт на Australian Open

Мельбурн, Середа 11 жовтня 2023 11:06
UA EN RU
Надаль і екс-перша ракетка світу серед жінок повернуться на корт на Australian Open Фото: Наомі Осака пропустила сезон-2023 через вагітність (facebook.com/NaomiOsakaTennis)
Автор: Антон Федорців

Іспанець Рафаель Надаль і японська тенісистка Наомі Осака зіграють на першому турнірі серії "Гренд Слем" 2024 року – Відкритому чемпіонаті Австралії.

Про це заявив директор змагань Крейг Тайлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Зіркові професіонали пропустили сезон-2023 за станом здоров'я. Піренейця допікала травма стегна, а японка влітку народила доньку.

"Наш чемпіон-2022 Рафа Надаль завзято працював над реабілітацією упродовж більшої частини року. Іспанець завжди приносить найкраще в Мельбурн, тож ніхто не піддасть сумніву його ретельний підхід до змагань. Я мав розмову з його командою – Рафа вже повернувся на корт і з нетерпінням чекає змагань у січні", – пояснив функціонер.

Натомість компанію Осаці на австралійських кортах складуть ще дві "тенісні матусі". Німкеня Анжеліка Кербер і данка Каролін Возняцкі тріумфували на Australian Open у 2016-му та 2018 році. Японська ж тенісистка двічі перемагала в Мельбурні (2019, 2021).

Прийдешній Відкритий чемпіонат Австралії запланований на 14-28 січня. Цьогоріч в одиночних розрядах Мельбурна тріумфували серб Новак Джоковіч та Аріна Сабаленко з Білорусі.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри серії "Гренд Слем". На Australian Open він перемагав двічі (2009, 2022). На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".

До слова, раніше Цуренко впевнено переграла росіянку Шнайдер у 1/16 фіналу Zhengzhou Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис Рафаэль Надаль
NEWS
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати