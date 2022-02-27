ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Начнется раньше. В Киевской области изменили время комендантского часа

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 27 февраля 2022 11:00
Начнется раньше. В Киевской области изменили время комендантского часа Фото: комендантский час в Киевской области продлили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комендантский час в Киевской области начнется раньше. В области комендантский час начнется в 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную администрацию.

"Внимание! На территории Киевской области будет действовать комендантский час с 17:00 27 февраля до 8:00 28 февраля... В настоящее время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности", - заявили в администрации.

Как пояснил начальник ВГА Алексей Кулеба, изменить время комендантского времени решили для защиты жителей и эффективной обороны территорий Киевской области от российских оккупантов.

До этого комендантский час в Киевской области начинал действовать в 22:00.

Напомним, Киев на почти двое суток ввел комендантский час.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Комендантский час Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина