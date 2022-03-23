С чего начать игру в онлайн-казино? – Cosmolot

Казино заметно изменились по своей форме за последние десятилетия. Цифровизация и новые технологии привели к тому, что сегодня индустрия онлайн-казино заметно превосходит оффлайн заведения по всем параметрам – посещаемость, вовлеченность, разнообразие слотов, игровые возможности. При этом онлайн-казино Cosmolot совместила на одной платформе весь классический антураж, эмоциональный отклик и инновационные решения.

Если сравнивать оффлайн заведения и онлайн-казино, то второй тип игровых площадок находится на более высоком уровне сложности. Что это означает на деле?.

Легальное онлайн-казино – это платформа сознательной и ответственной игры. С момента легализации лицензированные казино, например Cosmolot, соблюдают обязательные процедуры, которые нужно пройти прежде чем приступить к игре – от регистрации и верификации личности и счета, до проверки персоны по списку КРАИЛ об устранении от игры.

Правила в онлайн-казино Cosmolot

Для неопытного пользователя может возникнуть вопрос: “Зачем это нужно? Ведь все просто – зашел и играй!” Но на самом деле чтобы в дальнейшем не возникало вопросов как по игровому процессу, так и в виде ненужных претензий к платформе, желательно все же изучить правила и условия. Любой любитель онлайн-казино с опытом всегда изучает детали. Это важно и нужно.

В онлайн-казино Cosmolot детально описаны правила игр:

Понятия и определения в слотах онлайн-казино Cosmolot

Описаны основные термины, дается определение, что такое линия выплат, символ, барабан, таблица (стол) выплат.

Порядок участия

Представлена детализированная информация с описанием игрового процесса: что такое классическая линия, выплата в обе стороны, символы “Wild”, виды бонусов, RTR слота (процент возврата) – в онлайн-казино Cosmolot он варьируется в пределах 90-99%.

Порядок и сроки внесения ставок и выдача выигрышей в онлайн-казино Cosmolot

Описано, как и при каких условиях осуществляется ставка и в какой момент игры насчитывается выигрыш.

Права и обязанности сторон

Лицензированное казино всегда действует в рамках законодательства. Закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” регламентирует взаимоотношения между игровой платформой и пользователем. У сторон есть права и обязанности. Это гарантирует безопасность в пределах обязательств и прав. Поэтому важно изучить их, а не интерпретировать игровой процесс на свое усмотрение.

На платформе онлайн-казино Cosmolot также описаны правила всех других видов азартных игр – “Рулетка”, “Баккара”, “Блэкджек”, “Покер”.

Изучив все правила и особенности игры можно приступать к регистрации на платформе.

Регистрация и верификация в онлайн-казино Cosmolot

Это одно из ключевых отличий от наземных игровых залов. Чтобы получить полный доступ ко всем опциям онлайн-казино пользователь должен открыть персональный счет на сайте Cosmolot. Процесс разбивается на два ключевых этапа:

Во время регистрации посетителю необходимо указать адрес электронной почты или номер мобильного телефона, придумать пароль для входа и ввести код авторизации, который платформа отправляет на указанную почту или мобильный номер. На втором этапе пользователь должен предоставить документы для идентификации личности и верификации. Такой порядок регламентирован Законом об азартных играх и о финансовом мониторинге. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ЗУ “О защите персональных данных”. Поэтому сама процедура безопасна и не несет рисков для клиента.

Для чего казино нужны персональные данные игрока?

В соответствии с требованиями украинского законодательства допуск к азартным игр предоставляется посетителям достигшим 21-летнего возраста и не находщимся в реестре лудоманов . Персональные данные позволяют проверить этот и допустить или ограничить доступ к игре.

Также в случае выигрыша, при выводе средств, уплачиваются налоги, согласно действующему законодательству. Поэтому онлайн-казино Cosmolot, как налоговому агенту, необходима и при регистрации копия справки о присвоении индивидуального налогового номера.

онлайн-казино Cosmolot и контролирующие органы периодически обращаются к этим данным для проверки предоставленной информации.

Пополнение игрового счета должно осуществляться с платежных карт, систем и счетов, которые принадлежат игроку.

Депозит и досуг в онлайн-казино Cosmolot

После регистрации и верификации пользователь может внести средства на игровой счет и приступить к игре. На платформе онлайн-казино каждый может найти игру по интересам – от игровых слотов до карточных игр и рулетки.

Стоит всегда помнить о том, что казино – это не способ заработка, а способ досуга. Выгода не является самоцелью игры. И при правильном отношении к азарту и онлайн-казино, Cosmolot даст возможность получить удовольствие от качественного игрового процесса.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua принадлежит обществу с ограниченной ответственностью “Спейсикс”. Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет выдана 08.02.2021 года. Решение КРАИЛ №34 от 02.02.2021 сроком на 5 лет.