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С начала войны в Украине погибли 200 детей

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 08:46
С начала войны в Украине погибли 200 детей Фото: с начала войны в Украине погибли 200 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 200 детей. Еще 360 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 88, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

В частности, 15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов г. Харькова. В результате обстрела пострадало 5 детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.

Кроме того, 14 апреля на окраине пгт. Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 52-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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