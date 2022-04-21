С начала войны России против Украины погибли 208 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 208 детей. Еще 376 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Более 584 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 208 детей погибло. И 376 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, по данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 119, Киевской - 113, Харьковской - 91, Черниговской - 57, Херсонской - 44, Николаевской - 41, Луганской - 36, Запорожской - 25, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

В частности, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.

Также вчера в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры г. Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

При этом на территории пгт Бородянка Киевской области обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, которая получила смертельное ранение легких.

Также стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер не приходя в сознание, а старшую удалось спасти.

Вместе с тем, на территории Киевской области установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.

Кроме того, 13 марта во время обстрела оккупантами м. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 57-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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