С начала войны России против Украины погибли 158 детей
Фото: в Украине из-за войны России продолжают гибнуть дети (Getty Images)
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 158 детей. При этом более 250 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.
"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены", - говорится в сообщении.
По официально установленным данным больше всего детей пострадало в:
- Киевской - 75,
- Донецкой - 71,
- Харьковской - 56,
- Черниговской - 46,
- Николаевской - 31,
- Луганской - 31,
- Запорожской - 22,
- Херсонской - 29,
- Киеве - 16,
- Сумской - 16,
- Житомирской – 15 областях.
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