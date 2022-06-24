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С начала войны ДТЭК трудоустроил около тысячи переселенцев

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Пятница 24 июня 2022 17:57
С начала войны ДТЭК трудоустроил около тысячи переселенцев Фото: с начала войны ДТЭК трудоустроил около тысячи переселенцев (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

С начала войны на предприятиях "ДТЭК Энерго" было обеспечено работой более 2 тысяч новых сотрудников. Из них 958 человек - переселенцы, выехавшие из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.

"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, восстановить профессиональные удостоверение. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков во время адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстраховке, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала войны ДТЭК направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.

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