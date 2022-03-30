С начала войны беженцами зарегистрировались только 130 тысяч украинцев. Как это сделать

После введения военного положения около 130 тысяч человек уже зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. На самом деле переехали внутри страны миллионы людей, но по разным причинам еще не зарегистрировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцополитики .

Как отметили в пресс-службе, правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц. Если раньше это были только органы социальной защиты населения на уровне районов и городов областного значения, то теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, центров предоставления административных услуг, а впоследствии просто подать заявление дистанционно через Портал Дія.

В Минисоцполитики напомнили, что правительство приняло решение компенсировать местным бюджетам громад, которые бесплатно размещают вынужденных переселенцев, стоимость соответствующих коммунальных услуг. Также компенсации получат и люди, приютившие в своем жилище перемещенных лиц.

Также правительством принято решение оказывать адресную денежную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. Это ежемесячно - 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и 2000 гривен - на взрослых.

Помощь будет предоставляться ежемесячно во время военного положения и одного месяца после его отмены. Эти выплаты не облагаются налогом, не включаются в расчет совокупного дохода семьи при определении права на другие виды социальных пособий, и предоставляются дополнительно к другим социальным гарантиям, таким как пенсия, различные виды социальных пособий, жилищная субсидия и тому подобное.