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За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

Суббота 10 октября 2020 07:50
За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

На протяжении прошлых суток, 9 октября, на Донбассе зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. С начала текущих суток, 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, 9 октября враг совершил несколько неприцільних выстрелов из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Шумы.

От начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая украинскими военными.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Песков и Опытного. Российские наемники применили ручной противотанковый гранатомет для минирования территории вблизи позиций ООС.

Кроме того, возле села Болотенное Станично-Луганского района на мине подорвалась пожарная машина, в результате чего пострадали три человека.

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