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С начала года "Сумыгаз" подключил 225 новых объектов

Новости » Энергетика     05.12.2019 - 14:20
С начала года "Сумыгаз" подключил 225 новых объектов
Иллюстративное фото (104.ua)

Наибольшее количество присоединений выполнено в Сумах - 57 объектов

В 2019 году в Сумской области к газораспределительной системе подключено 225 объектов. Газоснабжение подведено к 207 частным домам, 5 многоэтажкам и 13 предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"В целом в течение года специалисты центров обслуживания клиентов приняли 228 заявлений на присоединение к газовым сетям. На начало декабря уже осуществлено подключение 225 объектов. Традиционно, больше всего обращений получаем в областном центре – Сумах", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

В пресс-службе отметили, что принцип работы клиентского сервиса - помочь заказчику с подведением газа. На первом этапе газификации человеку нужно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании.

"На сегодня услуга доступна всем жителям Сумской области. В каждом отделении АО "Сумыгаз" по данному направлению работают менеджеры по работе с клиентами. Стоимость стандартного присоединения к газовым сетям определяется Регулятором", - говорится в сообщении.

С начала года АДС "Запорожгаза" получила около 42 тыс. вызовов В 2019 году "Криворожгаз" зафиксировал почти 1400 случаев краж газа
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