С начала года "Криворожгаз" зафиксировал 245 случаев незаконного использования газа

За десять месяцев 2021 года АО "Криворожгаз" выявило 245 случаев несанкционированного использования газа. Из них 75 путем врезания в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны оплатить более 1,8 млн гривен доначисленных убытков.

В соответствии с требованиями Кодекса ГРС, за незаконное использование газа недобросовестные потребители должны возместить причиненные убытки газораспределительной компании. В компании отметили, что в среднем по каждому факту нарушения доначисляют около 25 тысяч гривен.

"Важно понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу целостности системы, что в свою очередь является опасным для жизни и здоровья окружающих", - отметила главный инженер АО "Криворожгаз" Лилия Кодий.

Также, по словам пресс-службы, было выявлено 170 фактов вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями. Этим нарушителям было осуществлено доначисление на сумму более 2,8 млн гривен. Это сумма средств за ранее использованный, но неоплаченный газ.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся при участии независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется за подтверждением факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, помимо стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.