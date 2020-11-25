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С начала года "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 25 новых объектов

Кривой Рог, Среда 25 ноября 2020 12:51
С начала года "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 25 новых объектов
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года центрами "104 Клиентское пространство" принято 57 заявлений на присоединение к газораспределительной сети с последующей выдачей технических условий. Из них 5 на услугу стандартного присоединения и 52 - нестандартного. АО "Криворожгаз" осуществило 25 присоединений к системе газоснабжения новых объектов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Процедура присоединения доступна всем жителям Кривого Рога и Криворожского района. Во всех центрах "104 Клиентское пространство" есть специалисты по работе с клиентами, которые принимают заявления и занимаются оформлением документов на получение данной услуги. О том, как присоединиться к системе газоснабжения, можно узнать на официальном сайте АО "Криворожгаз".

"Для того, чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо записаться на прием в центр "104 Клиентское пространство". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ, заполняет опросный лист, заключает договор и оплачивает стоимость услуг. Дальше за выполнением работ следит специалист, который обо всем информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив", - говорит директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Евгений Рычка.

Новая процедура присоединения к газовым сетям начала действовать в Украине с 1 января 2013 года. По словам пресс-службы, основным преимуществом является сокращение сроков и упрощение порядка подключения к газовым сетям.

"При условии отсутствия замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведен трехмесячный срок", - говорится в сообщении.

Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В частности, в Днепропетровской области, в зависимости от типоразмера счетчика и местности, стоимость составляет от 10800 гривен до 16560 гривен (без НДС).

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