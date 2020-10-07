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С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на 7 млрд гривен

Украина, Среда 07 октября 2020 15:35
С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на 7 млрд гривен
Фото: больничный (m-rda.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на сумму в 7 млрд гривен. Украинские работники провели на больничных в связи с травмами, болезнями, уходом за больными родственниками или изоляцией от COVID-19 около 21,5 миллиона дней.

Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о больничных, которые фонд финансировал с января по сентябрь этого года.

"Для компенсации утраченного за это время заработка Фонд направил почти 7 миллиардов гривен", - указано в сообщении.

На сегодня Фонд профинансировал все заявления-расчеты, представленные работодателями в течение января-сентября в полном объеме.

В фонде обращают внимание, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Напомним, в Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Первые медицинские заключения выдали в Киеве в минувшую субботу.

Как писало РБК-Украина, в начале июля Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме электронные больничные в два этапа.

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