С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на 7 млрд гривен

Фото: больничный (m-rda.gov.ua)

С начала года Фонд соцстрахования профинансировал больничные на сумму в 7 млрд гривен. Украинские работники провели на больничных в связи с травмами, болезнями, уходом за больными родственниками или изоляцией от COVID-19 около 21,5 миллиона дней.

Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о больничных, которые фонд финансировал с января по сентябрь этого года.

"Для компенсации утраченного за это время заработка Фонд направил почти 7 миллиардов гривен", - указано в сообщении.

На сегодня Фонд профинансировал все заявления-расчеты, представленные работодателями в течение января-сентября в полном объеме.

В фонде обращают внимание, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Напомним, в Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Первые медицинские заключения выдали в Киеве в минувшую субботу.

Как писало РБК-Украина, в начале июля Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме электронные больничные в два этапа.